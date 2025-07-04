Прокуратура Керчи взыщет с дропперов 2,8 млн рублей

Прокуратура Керчи направила в суды исковые заявления о взыскании 2,8 млн руб. с дропперов, которые передали мошенникам свои банковские карты за денежное вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Десять жителей Керчи, включая представителей социально незащищенных категорий, стали жертвами телефонных аферистов. Они перевели крупные денежные суммы мошенникам на банковские счета.

Полицейские установили владельцев счетов, на которые поступили средства потерпевших. Ими оказались жители нескольких регионов, которые передали преступникам свои банковские карты и пароли от них.

Алина Зорина