Продажи электромобилей в Великобритании выросли на 34,6% в первом полугодии

В первой половине 2025 года в Великобритании было продано 224,8 тыс. электромобилей — рост на 34,6% год к году. Их доля в продажах автомобилей достигла 21,6% против 16,6% годом ранее. В целом продажи автомобилей в королевстве выросли в первом полугодии на 3,5%, составив 1,04 млн. Такие данные содержатся в опубликованном 4 июля отчете британской Ассоциации автопроизводителей и трейдеров (SMMT).

В июне продажи электромобилей в Великобритании выросли год к году на 39,1%, до 47,4 тыс. Их доля увеличилась с 19% до 24,8%. В целом продажи автомобилей в июне выросли на 6,7%, до 191,3 тыс.

На европейском рынке электромобилей, в том числе и в Великобритании, много лет лидировала Tesla, но в 2025 году продажи компании на континенте падали. В апреле китайские электромобили BYD впервые обогнали Tesla по продажам в Европе. В первом квартале мировые продажи электромобилей Tesla снизились на 13,5%, составив 384,1 тыс. штук.

Яна Рождественская