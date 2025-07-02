Квартальные продажи Tesla упали почти на 14%

Сегодня, 2 июня, Tesla сообщила, что продажи ее электромобилей по итогам второго квартала снизились на 13,5%, составив 384,1 тыс. штук. Этот результат оказался хуже прогнозов большинства аналитиков, в среднем ожидавших, что компания продаст за квартал около 394 тыс. электромобилей.

Однако, как отмечает Reuters, некоторые аналитики прогнозировали еще более сильное снижение — до 360 тыс. электромобилей. При этом производство осталось примерно на уровне второго квартала 2024-го, составив 410,2 тыс. электромобилей.

Снижение поставок не стало неожиданностью, учитывая, что в последние месяцы продажи электромобилей Tesla регулярно падают в разных регионах. Это связано с целым рядом факторов, среди которых как политическая деятельность и высказывания основателя Tesla Илона Маска, вызвавшие недовольство многих покупателей, так и устаревание модельного ряда компании.

Акции Tesla сегодня выросли на 3%, это можно объяснить тем, что продажи оказались лучше наиболее негативных прогнозов. С начала года акции компании упали на 23%.

Яна Рождественская