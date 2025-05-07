Продажи Tesla в европейских странах упали до двухлетнего минимума

По итогам апреля продажи Tesla в Германии сократились на 46% в годовом выражении, до 885 электромобилей. Еще сильнее продажи снизились в Великобритании — на 62%, составив 512 штук. Продажи Tesla в апреле также упали в Швеции (на 80,7%), в Нидерландах (на 73,8%), в Дании (на 67,2%), во Франции (на 59,4%) и в Португалии (на 33%). Это самые низкие показатели для этих стран как минимум за два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hannah McKay / Reuters Фото: Hannah McKay / Reuters

Продажи Tesla в Европе падают с начала года. Как и другие участники рынка, американская компания сталкивается с ростом конкуренции со стороны китайских автопроизводителей. Аналитики также отмечают устаревание модельного ряда компании. «Технологическое лидерство Tesla в значительной мере размыто ее нынешней линейкой моделей. Конкуренция как с традиционными производителями, так и с китайскими новичками будет негативно влиять на продажи»,— считает сооснователь компании SC Insights Энди Лейланд.

Однако в случае с Tesla существенное влияние на падение продаж в Европе оказывают также высказывания основателя компании Илона Маска. Он неоднократно делал заявления в поддержку крайне правой партии «Альтернатива для Германии» и поздравил ее главу Алис Вайдель с хорошим результатом на выборах в Бундестаг. Господин Маск также комментировал политическую ситуацию в других европейских странах, в том числе поддерживал британскую крайне правую партию Reform.

Яна Рождественская