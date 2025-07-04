Мосбиржа приостановила торги акциями «Южуралзолота»

Акции «Южуралзолота» стали недоступны на торгах Мосбиржи (MOEX: MOEX). Ранее в офисах компании прошли обыски, а Генпрокуратура подала иск об изъятии активов.

Из данных на сайте Мосбиржи следует, что последняя сделка с акциями компании была совершена в 10:29 мск. В этот момент стоимость бумаг составляла 0,4768 руб. (-0,13%). Сделки с акциями «Южуралзолота» невозможно совершить в том числе на платформах «Т-Инвестиции» и «Альфа-Инвестиции».

В 11:30 мск Мосбиржа сообщила, что торги акциями ПАО «ЮГК» приостановлены на основании предписания Банка России. Альфа-банк накануне предупредил о прекращении торгов бумагами на основе определения суда по иску Генпрокуратуры.

2 июля сотрудники ФСБ и СКР провели обыски в офисах «Южуралзолота» в Челябинской области. Пресс-служба ФСБ поясняла, что мероприятия связаны с уголовными делами о нарушениях природоохранного законодательства. На следующий день, как узнал «Ъ», Генпрокуратура потребовала конфисковать активы зампреда заксобрания Челябинской области Константина Струкова, который возглавляет «Южуралзолото». Надзорное ведомство считает, что господин Струков получил контроль над компанией незаконно.

Подробнее — в материале «Ъ» «В золоте нашли коррупцию».