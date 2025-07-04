На заводе «Роствертол» доля молодых специалистов превысила 30%

Почти треть работников АО «Роствертол» составляют молодые специалисты в возрасте до 30 лет, их средняя зарплата превышает 117 тыс. руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила заместитель директора по управлению трудовыми ресурсами предприятия Лидия Новосельцева. Она уточнила, что сейчас общая численность работников вертолетного завода превышает 8 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Лидии Новосельцевой Фото: из личного архива Лидии Новосельцевой

По словам госпожи Новосельцевой, «Роствертол» – одно из немногих промышленных предприятий Дона, которое не испытывает проблемы с кадрами. На заводе идет реализация программы по привлечения талантливой молодежи. Например, 90% выпускников кафедры «Авиастроение» Донского государственного технического университета (ДГТУ) идут работать на «Роствертол». «Эта корпоративная кафедра была создана в вузе в 2002 году, – пояснила замдиректора. – Особенность в том то, что лекции проходят в ДГТУ, а практика – на нашем предприятии».

Лидия Новосельцева рассказала, что в Ростовской области проводится Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда». Ее победители имеют преимущества при поступлении на целевые места кафедры «Авиастроение», ДГТУ, ЮФУ, ЮРГПУ (НПИ) им. М. И. Платова. В этом году число участников инженерной олимпиады выросло на 21 тыс. – до более чем 167 тыс. человек.

История завода началась 1 июля 1939 года, на базе деревообрабатывающего комбината в Рязани. Здесь приступили к выпуску десантных планеров Як-14, фюзеляжи которых делали из фанеры. Позже на заводе стали собирать штурмовики Ил-10 и Ил-40. В 1941 году предприятие было срочно эвакуировали в Волжск, а в 1944-м – переехало в Ростов-на-Дону. Боевые самолеты завод выпускал до 1956 года, а потом приступил к сборке вертолетов. Сейчас ростовский завод входит в холдинг «Вертолеты России» и является одним из ведущих в стране производителей авиационной техники для гражданских и военных нужд. Например, в 2024 году Минобороны РФ заключило контракт с холдингом на поставку 98 вертолетов Ми-28НМ. Эта модель стала основным «продуктом» «Роствертола» на ближайшие годы.

«Сейчас наш завод работает на полную мощность. Здесь производят линейку боевых и гражданских вертолетов, которые эксплуатируют более чем в 60 странах. Мы гордимся своим производством и коллективом», – резюмировала Лидия Новосельцева.

Владимир Андреев