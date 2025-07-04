Экс-полицейских осудили за взяточничество в Ейске

Ейский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывших сотрудников полиции Сергея Фролова и Алексея Фалюна. Их признали виновными в получении взятки группой лиц по предварительному сговору при отягчающих обстоятельствах (п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, 4 июня 2024 года фигуранты Фролов и Фалюн, находясь при исполнении служебных обязанностей в составе подразделений ГУ МВД России по Краснодарскому краю, выявили на территории Ейска склад с контрафактной алкогольной продукцией. Вместо инициирования изъятия товара и возбуждения дела, они предложили владельцу склада за 300 тыс. руб. не предпринимать процессуальных действий и обеспечить дальнейшее покровительство.

Предприниматель, выслушав предложение, обратился в правоохранительные органы. При передаче оговоренной суммы сотрудники полиции были задержаны с поличным представителями регионального управления ФСБ и подразделения собственной безопасности МВД.

Суд признал доказательства вины достаточными и назначил каждому из фигурантов наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также им запрещено занимать должности в органах правопорядка сроком на пять лет. Приговор не вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков