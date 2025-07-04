СПБ Биржа приостановила торги акциями «Южуралзолото»

СПБ Биржа с 12:39 мск приостановила торги акциями ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», следует из сообщения биржи. Ранее в офисах ЮГК прошли обыски, а Генпрокуратура подала иск об изъятии активов.

Мосбиржа также объявила о приостановке торгов акциями группы. В сообщении сказано, что ограничения основаны на предписании Банка России.

Накануне стало известно, что Генпрокуратура обратилась в суд с требованием обратить в доход государства долю мажоритарного акционера компании Константина Струкова в самой ЮГК (67,85%), а также в УК ЮГК (100%).

Подробнее о деле — в материале «В золоте нашли коррупцию».