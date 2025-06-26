Курьера с 6,5 кг гашиша остановили на трассе М-11 под Петербургом

Полиция нашла в машине 36-летнего жителя Ленинградской области почти 6,5 кг гашиша. Его остановили на 681-м километре автодороги М-11 «Нева», сообщили в региональном управлении МВД РФ.

LADA Largus с новгородскими номерами проверили 25 июня. В багажнике лежал баллон гидроаккумулятора. Водитель заявил, что занимается монтажом систем водоснабжения в дачных домах. При изучении оборудования нашли тайник, который содержал 12 пакетов общим весом почти 6,5 килограмма.

Экспертиза установила, что содержимым является гашиш. По этому факту возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Жителя Ленобласти задержали.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржец выкинул из окна авто сверток с наркотиками во время погони полиции. Там был мефедрон и марихуана.

Татьяна Титаева