В Татарстане в 13:33 мск отменили режим беспилотной опасности, который действовал с утра 4 июля. Информация об этом опубликована в официальном приложении МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Режим был введен в 6:51 мск. Это уже второй день подряд, когда в республике объявляли подобный режим. Из-за угрозы атаки беспилотников временно закрывали аэропорты Казани и Нижнекамска по плану «Ковер». Воздушные гавани не принимали и не отправляли рейсы. Аналогичные ограничения утром вводили в аэропортах Самары, Ярославля и Саратова.

Кроме того, в Альметьевском районе объявляли угрозу атаки БПЛА. В зонах повышенной опасности звучали сирены, все укрытия открыли для жителей. Администрация города рекомендовала гражданам оставаться в защитных сооружениях до отбоя тревоги. Детей в зоне опасности эвакуировали в подвалы. Экстренные службы привели в полную готовность.

3 июля в Татарстане уже дважды объявляли об опасности атаки беспилотниками и временно закрывали аэропорты. По данным Минобороны, в ночь на 4 июля над регионами России было уничтожено 48 БПЛА.

Анар Зейналов