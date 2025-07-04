В Альметьевском районе Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА

В Альметьевском районе Татарстана объявлена опасность атаки беспилотниками. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Альметьевска.

В зонах повышенной опасности звучат сирены. В администрации города сообщили, что все укрытия открыты для жителей. Гражданам рекомендовали оставаться там до отбоя тревоги. В зоне опасности также провели эвакуацию детей в подвалы.

В администрации Альметьевска просят не поддаваться панике. Сообщается, что экстренные службы привели в полную готовность.

Ранее в Татарстане был объявлен режим беспилотной опасности. Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыли.

UPD: В Альметьевском районе отменили воздушную угрозу.

Диана Соловьёва