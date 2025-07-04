В Татарстане снова объявили режим беспилотной опасности

На территории Республики Татарстан второй день подряд объявлен режим беспилотной опасности. Информация об этом опубликована в официальном приложении МЧС России.

Министерство также сообщило о введении плана «Ковер» в аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

В пресс-службе администрации Альметьевска заявили, что в Альметьевском районе объявлена угроза атаки БПЛА и рекомендовали жителям найти укрытие. Сообщается, что экстренные службы приведены в полную готовность.

3 июля в Татарстане два раза объявляли об опасности атаки беспилотниками. В первый раз временно закрыли аэропорт Казани, а во второй — Бегишево.

Как сообщили в Минобороны, ночью над регионами России было уничтожено 48 БПЛА.

Диана Соловьёва