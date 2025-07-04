В аэропортах Казани и Нижнекамска введен план «Ковер». Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Об этом сообщили в Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыли на фоне опасности атаки БПЛА

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыли на фоне опасности атаки БПЛА

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Время введения ограничений не уточняется, но сообщения были опубликованы в 7:15 и 8:05. Сегодня утром также были введены ограничения на работу аэропортов Самары, Ярославля и Саратова. Последняя воздушная гавань уже возобновила работу.

На территории Татарстана и Альметьевского района была объявлена опасность атаки беспилотниками. В пресс-службе администрации Альметьевска сообщили, что экстренные службы были приведены в полную готовность.

Вчера аэропорты Казани и Нижнекамска также закрывали на фоне режима беспилотной опасности.

Диана Соловьёва