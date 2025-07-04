Из-за непогоды «желтый» уровень опасности продлили в Петербурге до 5 июля

В Санкт-Петербурге прогнозируют неблагоприятные погодные условия. В связи с этим «желтый» уровень опасности будет действовать до 1:00 5 июля, сообщили в пресс-службе городского правительства.

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В этот период порывы ветра могут достигать скорости 15-20 м/с, а в прибрежных районах она может дойти до 24 м/с. Смольный попросил водителей и пешеходов соблюдать осторожность.

Ливни и сильный ветер пришли в Петербург в ночь на 4 июля. В этот день ожидается первое за последние 160 лет июльское наводнение. Во избежание подтоплений затворы дамбы закрыли.

Татьяна Титаева