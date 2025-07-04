В аэропортах Казани и Нижнекамска были сняты ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В официальном приложении МЧС России также подтвердили, что план «Ковер» в двух аэропортах был отменен. Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

По данным Росавиации, на запасных аэродромах приземлились семь самолетов, направлявшихся в Казань, и один самолет, летевший в Нижнекамск.

Сегодня утром в Татарстане и Альметьевском районе был введен режим беспилотной опасности. В аэропорту Казани задержали более 30 рейсов.

Диана Соловьёва