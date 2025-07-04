Жителям Альметьевска разрешили покинуть укрытия после угрозы атаки БПЛА
В Альметьевске местным жителям разрешили покинуть укрытия после тревоги об угрозе атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
При этом жителей Альметьевска просят оставаться рядом с укрытиями и ограничить передвижения без крайней необходимости. Ранее в городе задействовали системы оповещения после объявленной угрозы атаки БПЛА. В пресс-службе администрации Альметьевска «Ъ Волга-Урал» уточнили, что сирены звучали в районах Яшьлек и Западные Ворота.
Сообщается, что ситуация находится под контролем, все службы работают в штатном режиме.
UPD: В Альметьевском районе отменили воздушную угрозу.
Сегодня утром в Татарстане ввели режим угрозы атаки БПЛА. Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют рейсы.