Жителям Альметьевска разрешили покинуть укрытия после угрозы атаки БПЛА

В Альметьевске местным жителям разрешили покинуть укрытия после тревоги об угрозе атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

При этом жителей Альметьевска просят оставаться рядом с укрытиями и ограничить передвижения без крайней необходимости. Ранее в городе задействовали системы оповещения после объявленной угрозы атаки БПЛА. В пресс-службе администрации Альметьевска «Ъ Волга-Урал» уточнили, что сирены звучали в районах Яшьлек и Западные Ворота.

Сообщается, что ситуация находится под контролем, все службы работают в штатном режиме.

UPD: В Альметьевском районе отменили воздушную угрозу.

Сегодня утром в Татарстане ввели режим угрозы атаки БПЛА. Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют рейсы.

Диана Соловьёва