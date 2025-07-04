В международном аэропорту Казани были задержаны 32 авиарейса на фоне опасности атаки беспилотниками. Информация об этом появилась в онлайн-табло воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Казани задержаны 32 рейса на фоне беспилотной опасности

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В аэропорту Казани задержаны 32 рейса на фоне беспилотной опасности

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В аэропорту столицы Татарстана задержано 13 авиарейсов, направляющихся в Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Шарм Эль Шейх. Время задержек составляет от 20 минут до 8 часов 45 минут.

Также были перенесены вылеты 19 самолетов, направляющихся в Казань из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Сочи, Нижневартовска, Иркутска, Новосибирска, Оренбурга, Омска, Саранска, Красноярска, Минеральных Вод, Антальи, Душанбе, Саньи.

Ранее в Татарстане второй день подряд объявили режим беспилотной опасности. В аэропортах Казани и Нижнекамска введен план «Ковер».

Диана Соловьёва