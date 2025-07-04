В Ростове жители 52 домов останутся без горячей воды

Жители 52 домов Первомайского района Ростова-на-Дону останутся без горячей воды с 7 по 20 июля из-за плановых работ на теплосетях. Об этом сообщила министр регионального ЖКХ Антонина Пшеничная в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Ограничение подачи горячей воды связано с подготовкой к отопительному периоду. В это время проводятся гидравлические испытания и плановые работы на теплосетях»,— пояснила в сообщении госпожа Пшеничная.

Отключение затронет дома на улицах — 1 Конной Армии, В. Пановой, Воровского, Зеленодольской, Ильича, Инструментальной, Клубной, Металлургической, Мира, Поляничко, Селиванова, Сельмаш и Шолохова. За проведение работ отвечает АО «Теплокоммунэнерго».