Спикер Госдумы похвалил Краснодар за работу по ликвидацию иноязычной рекламы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин привел в пример Краснодар, который начал выполнять новый федеральный закон о защите русского языка, не дожидаясь вступления нормативного акта в силу. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Закон о защите русского языка был принят 24 июня. Он предусматривает, что с 1 марта 2026 года информация на вывесках, указателях и табличках должна быть на русском языке. Разрешено ее дублирование на языках народов России. В рекламе запрещается использование иностранных слов и выражений, строящиеся жилые комплексы можно называть только с использованием кириллицы. Исключения сделаны только для фирменных наименований и товарных знаков.

«Владельцам магазинов и предприятий правильно было бы уже сейчас, не дожидаясь вступления в силу положений закона, приступить к замене вывесок, а также пересмотреть подходы к организации рекламных кампаний. Как это сделали в ряде городов, среди которых Краснодар, Ярославль, Магнитогорск и другие»,— написал он в своем Telegram-канале.

Принятие этих мер стало важным шагом по сохранению основы российской национальной идентичности, добавил господин Володин. Он выразил надежду, что в ближайшее время улицы российских городов преобразятся «и, проходя по ним, каждый с уверенностью скажет, что он в России».

Михаил Волкодав