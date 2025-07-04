Турист предстанет перед судом в Сочи по делу о хищении 9,5 млн рублей
Центральный районный суд Сочи рассмотрит уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Новосибирска, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия, фигурант получил доступ к банковскому приложению жителя Сочи, используя ранее принадлежавший ему номер телефона. Злоумышленник через сервис похитил со счетов потерпевшего 9,5 млн руб.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Приезжему грозит до 10 лет лишения свободы. Сочинские следователи установили его причастность и собрали необходимые доказательства.