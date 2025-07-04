Ростовская область выделила 30 млн на водоснабжение отдаленных сел

Ростовская область выделила 30 млн руб. на строительство семи артезианских скважин в Целинском районе для обеспечения питьевой водой 3,5 тыс. жителей отдаленных населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Средства направлены по поручению врио губернатора Юрия Слюсаря. Деньги уже поступили в муниципалитет. В ближайшее время администрация района определит подрядчика и начнет работы, уточнили в сообщении.

«Строительство скважин позволит обеспечить стабильное и качественное водоснабжение 3,5 тыс. жителей пос. Вороново, с. Журавлевка и Ольшанка, а также х. Первомайский, Пушкина и Красный Юг»,— сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Антонина Пшеничная.

По словам госпожи Пшеничной, эти населенные пункты не подключены к системе централизованного водоснабжения из-за удаленности. Благодаря новым скважинам вопрос с водоснабжением будет решен.

Валентина Любашенко