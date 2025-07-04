На Дону количество трудовых приглашений подросткам увеличилось на 2,2%

Количество приглашений на вакансии для соискателей от 14 до 18 лет из Ростовской области превысило 92 тыс. в январе-июле 2025 года, что на 2,2% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу hh.ru.

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«В этом году донские работодатели чаще отправляют приглашения на собеседования девушкам-подросткам — среднее число приглашений для них 4,48, в то время как для юношей — 3,75», — прокомментировала директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

За полгода в регионе было создано или обновлено почти 18 тыс. резюме от соискателей с 14 до 18 лет. Медианная ожидаемая зарплата юных дончан составляет 30 тыс. руб., диапазон ожиданий варьируется от 15 тыс. до 66 тыс. руб.

Источник поясняет — предлагаемая заработная плата зависит от специфики вакансии. Медианная зарплата составляет 25 тыс. руб. на линейные позиции на складах и в рознице, от 40 тыс. руб. в SMM или дизайне, от 70 тыс. руб. на курьерских позициях.

Наибольшее число вакансий от молодых людей в ЮФО и СКФО приходится на сферы: домашний и обслуживающий персонал; продажи и обслуживание клиентов; рабочий персонал; транспорт, логистика, перевозки; туризм, гостиницы, рестораны; административный персонал; розничная торговля.

Валентина Любашенко