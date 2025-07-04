Жители Кубани сообщают о сбоях в работе мобильного интернета

В Краснодарском крае местные жители жалуются на нестабильную работу мобильного интернета. По данным детектора сбоев Downdetector, наибольшая часть жалоб приходится на работу МТС, T2, «Билайна» и «МегаФона».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На работу мобильного оператора МТС за час поступило более 620 жалоб, за сутки около 3,6 тыс. 15% обращений от общего числа направили жители Краснодарского края.

Нестабильная работа мобильного интернета также отмечается у оператора T2, на которого за час поступило 274 жалобы и более 2,2 тыс. за сутки. Около 6% обращений направили жители Кубани.

Неполадки в работе фиксируются у оператора «Билайн» (226 жалоб) и «МегаФон» (175), на который 6% обращений поступило от жителей Краснодарского края.

Алина Зорина