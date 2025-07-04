Суд Новосибирска отправил в СИЗО обвиняемых в диверсии на железной дороге

С санкции Центрального райсуда Новосибирска заключены под стражу до 2 сентября Ярослав Денисов и Илья Алферов, в отношении которых расследуется уголовное дело о диверсии (ч. 2 ст. 281 УК РФ) на железной дороге. Об этом сообщил аккаунт судов общей юрисдикции региона.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области и транспортной полиции. По данным источников, задержанным вменяют в вину поджог релейных шкафов на Западно-Сибирской железной дороге.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июне Новосибирский облсуд приговорил к 5,5 годам колонии общего режима бывшего студента Павла Бугая, признав его виновным в двух диверсиях. В августе 2023 года молодой человек, по версии следствия, по заданию неустановленного вербовщика поджег кабельный шкаф на Транссибе, в сентябре того же года — оборудование оператора сотовой связи. На полученный за диверсию на железной дороге гонорар в 15 тыс. руб. молодой человек купил своей девушке туфли. Расчет за вторую акцию он не получил, поскольку был задержан силовиками.

Илья Николаев