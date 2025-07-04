В Ростове-на-Дону застройщик передал квартиры дольщикам

В Ростове-на-Дону застройщик АО СЗ «Кубанская ярмарка» передал квартиры дольщикам в многоквартирном доме по адресу пер. Поленова, 21/10. Об этом сообщила пресс-служба регионального госстройнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По информации ведомства, многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения литер «21» введен в эксплуатацию. Девелопер завершил все необходимые работы, объект полностью соответствует эксплуатационным характеристикам.

Строительный подрядчик прошел процедуры передачи объекта собственнику, получил акт приемки и соответствующие разрешительные документы. Застройщик в полном объеме исполнил обязательства по договорам участия в долевом строительстве, приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.

Валентина Любашенко