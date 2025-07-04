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В высотке Ростова потушили пожар кондиционеров на 29 этаже

Спасатели МЧС потушили возгорание наружных блоков кондиционеров на 29 этаже самого высокого жилого комплекса Ростова «Белый ангел». Пожар произошел в доме на ул. Береговой, 6. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Пожарный расчет МЧС выехал на место происшествия после поступления сигнала в службу 112. Огонь распространился на площади 4 кв м. Тушение осложнялось высотой здания и расположением очага возгорания на 29 этаже.

Пострадавших в результате инцидента нет. Оперативные действия огнеборцев позволили за короткое время локализовать пожар и предотвратить задымление многоэтажного дома. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, пояснили в ведомстве.

Валентина Любашенко

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