На территории Краснодара объявили «Ракетную опасность»

Утром в пятницу, 4 июля, в Краснодаре объявили «Ракетную опасность». Предупреждение жители краевой столицы получили от РСЧС. Сообщения поступили через официальное приложение МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Гражданам рекомендуют сохранять спокойствие, повысить бдительность, избегать открытых участков улиц. Следует зайти в помещение без окон и находиться в укрытии до поступления сигнала «Отбой».

Как ранее объясняли в ЕДДС краевой столицы, сигнал об опасности не означает непосредственно угрозы для населенного пункта, жители которого его получили. Угроза может быть замечена в пределах границ региона.

Вячеслав Рыжков