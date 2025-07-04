Блэкаут произошел в Сергиевом Посаде после атаки беспилотников

Глава подмосковного Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова сообщила, что при ночной атаке беспилотников в городе загорелась электроподстанция. ЧП произошло «в результате падения обломков БПЛА» в микрорайоне Звездочка.

«Также в целях безопасности отключено еще несколько ТП», — добавила госпожа Ероханова.

Помимо Звездочки, без света остались потребители в микрорайонах Клементьевский, Рабочий, Скобянка, Птицеградский, а также «наполовину Ферма». Под отключение попали «несколько объектов ЖКХ, социальные учреждения, многоквартирные дома». Сейчас для организации временного электроснабжения «везут генераторы».

Глава округа уточнила, что «первоочередная задача — потушить огонь», после этого «Россети» будут восстанавливать работу подстанций.

Региональное отделение «Россетей» уточнило, что «энергетики незамедлительно приступили к замене и ремонту поврежденного оборудования».

При атаке БПЛА пострадали два человека, сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.