«Сливы осталось очень мало, она будет дорогая. Яблоки также подорожают»

В 2025 году на Кубани было три волны возвратных весенних заморозков: в конце марта, в первой и третьей декадах апреля. Практически весь май и июнь продолжались дожди, несколько раз шел сильный град. Генеральный директор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков говорит, что из-за неблагоприятных погодных условий урожай черешни на Кубани сократился по сравнению с показателями прошлого года на 70%. Такая же судьба, по его словам, ждет урожай сливы. Яблоки, как самая адаптивная культура, пострадают не так сильно, хотя садоводам в настоящее время приходится проводить защитные мероприятия, чтобы сохранить основную плодовую культуру региона.

Николай Щербаков

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«Мы живем в зоне рискованного земледелия, и, конечно, это очень сильно сказывается на урожае. Самое худшее бедствие для любых плодовых культур — это возвратные заморозки. За пять лет они случались в регионе три раза. Это когда весной возвращается мороз. Помимо этого, был очень теплый январь, а в феврале — морозы. Это также очень плохо для фруктовых деревьев — они уже вышли из состояния покоя, а тут снова холода.

И, конечно, дожди, которые идут практически беспрерывно.

Наша основная культура — это яблони. Дожди вызывают у деревьев так называемую паршу или мучнистую росу. Парша поражает не только листву, но и молодые побеги, завязи и плоды. На плодах появляются темные пятна, плоды теряют товарный вид и вкус и могут растрескиваться. Это заболевание развивается именно при дождливой погоде. Каждые три дня приходится обрабатывать деревья специальными препаратами. Как только дождь прошел — идем опрыскивать. Естественно, это сильно сказывается на себестоимости урожая.

Также сильно повлиял град — в некоторых хозяйствах он практически выбил весь урожай. Садоводы применяют систему защитных мероприятий, у кого есть, используют противоградовую сетку, но это не очень-то спасает ситуацию.

Больше всего пострадала северная и степная части края. Это Ленинградский, Староминской, Новопокровский, Кущевский районы. Здесь урожай яблок пострадал катастрофически. Также сильно досталось черноморской и таманской зонам.

Косточковые культуры погибли везде, по всему краю. В этом году урожая осталось 30 % от всего объема выращивания культур, даже меньше, чем в прошлом. По ценам на черешню это очень хорошо видно. Когда она стоила по 500 руб. за килограмм? То же самое могу спрогнозировать по урожаю сливы, ее осталось очень мало, она будет дорогая. Яблоки также подорожают, но поскольку это все-таки довольно адаптивная культура, мы надеемся, что сможем собрать урожай хотя бы на уровне прошлого года и такого резкого скачка цен, как на черешню и сливу, не будет».