День Исети, «Чайковский в джазе» и выставка к 130-летию Есенина

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать джазовые интерпретации Чайковского, симфоническое исполнение The Beatles, Adele и трибьют Джеймсу Брауну. В музеях — посетить выставку наивного искусства «Специалисты по Раю», экспозицию в честь 130-летия Сергея Есенина и интерактивную экскурсию-медиацию «Человек. Идол. Герой». А в кино — увидеть концерт «Рахманинов-150» с Денисом Мацуевым и Владимиром Спиваковым и фильм «Дольче!». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Джаз-клуб EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Концерты

В клубе EverJazz 5 июля выступит трио Александра Титова вместе с Игорем Паращуком, музыканты исполнят программу «Чайковский в джазе» — джазовые импровизации на классические произведения композитора, в том числе цикла «Времена года». Билеты стоят от 800 руб. до 1,2 тыс. руб.

Во Дворце культуры железнодорожников (ДКЖ) 10 июля пройдет шоу симфонического оркестра при свечах Muse. Музыканты исполнят композиции Антонио Вивальди и Людвига ван Бетховена, певицы Adele и группы The Beatles в окружении тысячи свечей. Стоимость билетов — от 1,9 до 3,2 тыс. руб.

В Музее андеграунда 11 июля покажут спектакль-трибьют звезде фанка Джеймсу Брауну «Джеймс Браун: Mans World». Спектакль посвящен в первую очередь следу, оставленному артистом с непростой судьбой. «Это спектакль про борьбу, про желание быть свободным, про музыку, рожденную не благодаря, а вопреки»,— указано в описании. Билет стоит 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Сергей Есенин как представитель поэзии Серебряного века»

Фото: Дарья Лемешко Выставка «Сергей Есенин как представитель поэзии Серебряного века»

Фото: Дарья Лемешко

Выставки

В галерее «Главный проспект» открылась выставка «Сергей Есенин как представитель поэзии Серебряного века», посвященный 130-летию со дня рождения поэта. В экспозиции представлено около 300 экслибрисов (декоративных книжных оттисков), отобранных на конкурсе, а также редкие советские экслибрисы, связанные с поэтом, предметы быта эпохи. Помимо выставки в рамках просветительского проекта в галерее пройдут чтения стихов, иммерсивный спектакль лекции, перфомансы, мастер-классы. Вход по билету в галерею.

В парке Литературного квартала 5 июля пройдет фестиваль молодежного творчества «Холст». В сквере будет несколько локаций: улица Вдохновения, где будут тематические выступления лекторов, на улице Создателей пройдет выставка победителей конкурса «Мечта», в квартале Воплощения пройдут творческие мастер-классы, а на проспекте Мечты выставятся молодые авторы. Вход бесплатный, но необходимо зарегистрироваться.

В Музее наива 5 июля пройдет кураторская экскурсия по выставке «Специалисты по Раю», на которой представлены избранные произведения российского наива из собрания К. Г. Богемской и А. В. Турчина. Экскурсию проведет заведующая отделом наивного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) Екатерина Тимошенко. На выставке можно увидеть произведения основных художников жанра наива, в частности, «сконструированные миры» Павла Леонова, уральские пейзажи Михаила Ржанникова, познакомиться с тропическими лесами Алевтины Пыжковой. Вход — 200 руб. по обычному билету, 100 руб. по льготному.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Специалисты по раю» в Музее наивного искусства

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Выставка «Специалисты по раю» в Музее наивного искусства

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 9 июля пройдет медиация «Человек. Идол. Герой» с медиатором Уральской биеннале Семеном Чирковым. Это первая медиаторская экскурсия из цикла, посетители смогут познакомиться с выставкой через игру-погружение, пытаясь собрать собственную коллекцию из 15 работ на выставке на заданную тему. Стоимость — 400 руб. по обычному билету или 200 руб. по льготному.

В Музее андеграунда 10 июля открывается выставка Neverland Ground. Выставка сделана в формате тотальной инсталляции художника Андрея Меритского, в рамках которой зрители увидят работы молодых уральских художников. Экспозиция вдохновлена историями о Питере Пэне. Концепция связана с дримкор-эстетикой, за счет чего она приобретает черты ирреальности и ностальгический эффект. Создатели указывают, что проект не столько про детство, сколько про то, кем мы стали сейчас. Выставка продлится до 28 сентября, вход по билету в музей — обычному за 400 руб. или льготному за 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актеры театральной платформы «В центре»

Фото: Анастасия Сибирякова / Коммерсантъ Актеры театральной платформы «В центре»

Фото: Анастасия Сибирякова / Коммерсантъ

Спектакли

На театральной платформе «В центре» (Ельцин-центр) 5 июля пройдет перформанс-проект «Со скоростью пьесы», в котором зрители смогут не просто наблюдать создание пьесы, но и поучаствовать в ее написании. Процесс написания пьесы художественного руководителя театральной платформы Маши Конторович будет демонстрироваться на экране, а зрители смогут влиять на сюжет, персонажей, события и в то же время учиться драматургии. Стоимость участия — 500 руб.

В саду Нурова 5 июля пройдет День Исети. Актеры плейбэк-театров «Отражение» и «Люди как люди» покажут плей-бэк перформанс «Сети Исети», гостям проведут экскурсию «Женщины Александровского проспекта» от исследовательницы города Юлией Голяк, они смогут поучаствовать в свободном рисовании, экскурсии по ботаническому саду, занятии с экскурсоводом Дмитрием Москвиным и послушать авторскую сказку про русалок Исети от художницы Таисии Белой. День завершится концертом с участием солиста группы «Авангард Леонтьев» Алексея Шестакова, терменвокса (исполнитель Владимир Бабицкий) и местных музыкантов. Вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кино

В кинозале Ельцин-центра покажут записанный в 2023 году концерт «Рахманинов-150» в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра, Дениса Мацуева и Владимира Спивакова. На сцене Концертного зала им. Чайковского прозвучали Первый и Второй концерты Рахманинова и Рапсодия на тему Паганини. Билет стоит 500 руб.

В кинозале Ельцин-центра 6 июля покажут фильм «Дольче!» на языке оригинала (английский, итальянский, французский) с русскими субтитрами. Это современное прочтение мифа об Орфее и Эвридике. Главный герой — таксист в исполнении Венсана Касселя, который отправляется в мир мертвых за возлюбленными. В фильме звучат оперные и популярные хиты. Стоимость билетов — 500 руб.

Лекции

В баре «Политех» 6 июля можно посетить «Вечер авангарда», посвященный эстетике 1930-х годов в архитектуре Екатеринбурга. Основная тема — конструктивизм. Посетители услышат лекции: «Свердловск. 1924-1928. Архитектурное предисловие», «Авангард как памятник: парадоксы смыслов», «Архитектурные уроды: как любили и ненавидели конструктивизм в 1930-е». Вход бесплатный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В культурно-выставочном центре «Эрмитаж-Урал» 10 июля пройдет лекция «Драгоценный XVII век: ювелирное искусство эпохи барокко». Посетители смогут познакомиться с основными направлениями деятельности ювелиров эпохи барокко, символике материалов и форм, разных типах украшений. Вход — 400 руб. по обычному билету, 200 руб. по льготному.

В саду трав на набережной у Ельцин-центра 11 июля пройдет лекция доктора биологических наук, директора Ботанического сада УрО РАН Алены Третьяковой «Чем опасны заносные растения?». Лектор расскажет о влиянии новых, инвазивных растений на экосистему, проект «Черная книга флоры России», и объяснит, каким может быть вред или, наоборот, польза от таких видов. Вход на лекцию свободный, но посетителям нужно зарегистрироваться.

Подготовила Анна Капустина