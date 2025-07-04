Анастасия Павлюченкова расцвела на траве

Первой российской теннисисткой, достигшей четвертого круга Wimbledon, стала опытнейшая Анастасия Павлюченкова, четвертьфиналистка этого турнира 2016 года. Для победы над экс первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой в 1/16 финала ей потребовались три партии. Следующей соперницей россиянки будет 51-я ракетка мира Сонай Картал из Великобритании. Очередной громкой сенсацией нынешнего турнира стало поражение чемпионки Australian Open этого года, восьмой ракетки мира американки Мэдисон Кис от 37-летней немки Лауры Зигемунд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В матче против Наоми Осаки у Анастасии Павлюченковой (на фото) эффективно работала первая подача, на которой она выиграла 66% очков

Фото: Daniel Kopatsch / Getty Images В матче против Наоми Осаки у Анастасии Павлюченковой (на фото) эффективно работала первая подача, на которой она выиграла 66% очков

Фото: Daniel Kopatsch / Getty Images

Для 34-летней Анастасии Павлюченковой, самой возрастной из россиянок, входящих в число даже не 100, а 500 лучших теннисисток мира, первая половина нынешнего сезона получилась неоднозначной. Начала год она хорошо — в четвертый раз за карьеру дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии. Но весной Павлюченковой диагностировали болезнь Лайма, или клещевой боррелиоз, и несколько недель ушло на серьезное лечение. Вернуть форму после этого сразу не удалось. С начала февраля по середину июня финалистка Roland Garros 2021 года выиграла всего два матча.

Лишь на прошлой неделе на турнире в Истборне Павлюченковой наконец удалось показать качественный теннис. Там она дошла до полуфинала, уступив будущей победительнице этого состязания австралийке Майе Джойнт.

Стартовый матч Wimbledon против австралийки Айлы Томлянович сложился для Павлюченковой непросто. Тем не менее она миновала первый круг, после чего справилась с посеянной под 31-м номером молодой американкой Эшлин Крюгер. А дальше россиянку ждала Наоми Осака — японская экс первая ракетка мира, которая после своей победы на Australian Open в 2021 году постепенно выбыла из элиты, родила дочь и ни разу не добиралась на турнирах Большого шлема до четвертого круга.

Находясь в рейтинге WTA на 53-м месте, на три позиции ниже Павлюченковой, японка все равно считалась фаворитом. Матч между ними получился очень интересным и довольно зрелищным. Осака выполнила 15 эйсов и взяла первый сет, однако в решающие моменты была недостаточно стабильна. Вторая и третья партии проходили по одинаковому сценарию. Павлюченкова уходила вперед — 3:0, соперница догоняла, но в десятых геймах россиянке удавалось делать решающие брейки. В итоге — 3:6, 6:4, 6:4 за 2 часа 6 минут, и Павлюченкова, которая дебютировала на Wimbledon еще 18 лет назад, впервые с 2016 года прошла в четвертый круг этого турнира.

Причем сейчас у нее есть прекрасный шанс повторить свой лучший лондонский результат — четвертьфинал девятилетней давности.

Ведь дальше она впервые сыграет с Сонай Картал — 51-й ракеткой мира теннисисткой из Великобритании, которая ранее еще не проходила по сеткам мейджоров так далеко, а сейчас справилась с француженкой Диан Парри. Иметь дело с британками на Wimbledon бывает непросто, но класс Павлюченковой выше. Главное, чтобы хватило запаса физических сил.

Теоретически у Павлюченковой есть возможность добраться и до полуфинала. Во всяком случае, соперниц из топ-10 в ее четверти сетки не осталось. Другую пару 1/8 финала там составили опасная, но нестабильная американка Аманда Анисимова (12-я в мире) и чешка Линда Носкова (27-я), которая в двух сетах справилась с россиянкой Камиллой Рахимовой.

Тем временем на женском турнире произошел очередной сюрприз. Его преподнесла одна из двух самых возрастных теннисисток в топ-10, парная специалистка немка Лаура Зигемунд. Она со счетом 6:3, 6:3 переиграла восьмую ракетку мира американку Мэдисон Кис, которая после великолепной победы на Australian Open постепенно вернулась в свое привычное состояние, характеризующееся крайней степенью игрового непостоянства.

У мужчин в пятницу качественный матч против французского ветерана Адриана Маннарино провел Андрей Рублев, победивший в трех партиях — 7:5, 6:2, 6:3. Соперник, который в свои 37 лет преодолел квалификацию и прошел два круга основной сетки, на фоне Рублева выглядел достойно, но уступал практически во всем. Эта победа повысила шансы россиянина вернуться по итогам Wimbledon в первую десятку, да и по очкам, набранным с начала сезона, Рублев идет уже не 18-м, как неделю назад, а 14-м, отставая от идущего восьмым американца Томми Пола на 240 очков.

Евгений Федяков