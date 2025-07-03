Экологии Дона угрожают засуха и антропогенная нагрузка

Экосистема р. Дон стремительно деградирует под воздействием климатических изменений и антропогенной нагрузки. Текущее маловодье усилило негативные последствия, но не является единственной причиной ухудшения состояния водной среды. Об этом сообщили в пресс-службе ЮНЦ РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

По информации ученых, на экосистему влияют не только погодные аномалии, но и постоянное вмешательство человека. Среди заметных последствий — трансформация состава фитопланктона, учащение «цветения» воды, накопление токсинов и ухудшение ее качества.

Одной из причин обострения экологической ситуации эксперты называют нарушение естественного течения реки, вызванное созданием Цимлянского водохранилища. Поток Дона был замедлен, самоочищение ухудшилось, исчезли весенние паводки, ранее промывавшие русло.

«На экосистему негативно воздействует вырубка пойменных лесов, эрозия берегов и тепловое загрязнение от промышленных объектов. Малые притоки мелеют, берега зарастают, а прибрежные зоны становятся местами несанкционированных свалок»,— приводятся в сообщении слова ученых ЮНЦ РАН.

Ученые подчеркивают: «Дон еще можно спасти. Для этого необходимы масштабные и комплексные меры — от модернизации очистных сооружений до восстановления природных защитных зон и пересмотра водохозяйственной политики региона».

Валентина Любашенко