Shaman, шоколадная выставка и аудиоспектакль

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье новороссийцы и гости города смогут посетить концерты, побывать на выставке шоколадных скульптур или стать участниками прогулки-аудиоспектакля. Также можно посмотреть новинки кино, запланировать поход в театр и послушать музыку на концертных площадках Новороссийска. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Где послушать музыку

4 июля в 17:00 в Морском культурном центре состоится выступление Кубанского духового оркестра, приуроченное к 165-летию великого русского писателя Антона Чехова. В новой программе оживут сразу восемь рассказов Антона Чехова, объединят их музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов.

Стоимость билета — от 400 руб. (6+)

5 июля в 20:00 в Городском театре выступит певец Shaman. Заслуженный артист России представит зрителям «Победу» — так называется его новая концертная программа и большой гастрольный тур, в рамках которого запланировано свыше 100 выступлений в различных регионах страны.

Стоимость билетов — от 4000 руб. (6+)

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Какие спектакли и выставки посетить

4 июля в 19:30 в Городском театре можно посмотреть постановку «Мастер и Маргарита» по мотивам романа Михаила Булгакова. Спектакль представляет собой современную интерпретацию знаменитого произведения с неожиданными режиссерскими решениями и яркими сценическими эффектами. В главных ролях ведущие актеры театра, роль Воланда исполнит звезда телесериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов.

Стоимость билетов — от 1400 руб.

Все выходные с 10:0 до 18:00 в Центральном выставочном зале будет работать персональная выставка шоколадного мастера Николая Попова. Крымский кондитер, обучавшийся в академиях шоколада Польши и Франции, представит удивительные работы из элитных сортов шоколада - ростовые фигуры киногероев, исторические репродукции и интерактивные инсталляции.

Стоимость билета — от 250 руб. (0+)

Все выходные с 10:00 до 18:00 в комплексе стационарных выставок Новороссийского исторического музея-заповедника будет работать выставка «Природа Новороссийского района. Охрана окружающей среды». В экспозиции представлено шесть диорам, раскрывающих красоту природы Новороссийского района. Две из них посвящены Черному морю, еще четыре сезонные диорамы, показываюЩИЕт природу рЕГИОНАайона зимой, весной, летом и осенью.

Стоимость билета — от 50 руб. (0+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах Новороссийска идут показы комедийного боевика с Ребел Уилсон в главной роли «Шпионская свадьба». Сюжет: Сэм приехала на свадьбу подруги в качестве «подружки невесты», однако на торжестве никто не знает, что Сэм — спецагент. Девушка хотела отдохнуть, однако праздник оборачивается кошмаром: на остров высаживаются вооруженные наемники. Их цель - невеста, жених и все богатые гости.

Стоимость билетов — от 350 руб. (16+)

Еще одна киноновинка — приключенческий фильм с Миланой Хаметовой «Не одна дома 2». По сюжету Маша Хаметова отправляется с папой в летнее путешествие. На одной из остановок она знакомится со своей тезкой, которая совсем не хочет ехать в летний лагерь. Недолго думая, они меняются местами, после чего Маша отправляется в детский лагерь и встречает своих старых врагов — жуликов Хахаля и Няню.

Стоимость билетов — от 210 руб. (6+)

В кинотеатрах также идет прокат ленты испанского режиссера Хавьера Кальдера «Вундеркинд». Сюжет: девятилетний Вольфганг — обладатель высокого интеллекта и большой мечты. Стать великим пианистом, правда, кажется проще, чем найти общий язык с отцом. Это семейная драма о пианисте на фоне гаммы знакомых каждому чувств.

Стоимость билета — от 300 руб. (16+)

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Чем еще можно заняться

Все выходные в 12:00 в планетарии им. Гагарина будет проходить шоу «Приключения Хрумки в зимнем лесу». Представление познакомит зрителей с созвездиями зимнего ночного неба, а также с необыкновенными явлениями — полярным сиянием и полетом астероида.

Стоимость билета — от 213 руб. (6+)

6 июля в 19:00 около фонтана на бульваре Черняховского стартует военно-патриотический аудиоспектакль «393 шага». Это часовое пешее погружение в одну из самых значимых страниц истории города-героя Новороссийска. Спектакль расскажет об обороне города 1942–1943 годов. Художественный сценарий позволяет участникам путешествия погрузиться в атмосферу событий на передовой.

Стоимость билета — от 600 руб. (12+)

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