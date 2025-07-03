58% жителей Ростова-на-Дону выбирают фриланс для подработки

Более половины жителей Ростова-на-Дону рассматривают возможность дополнительного заработка в летний сезон. Об этом сообщают аналитики Avito.Live.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По информации экспертов, из 63 участников проведенного опроса — 39 имеют опыт летней подработки. Из них —14 человек трудятся дополнительно каждое лето, а 24 респондента выразили желание начать.

Наиболее привлекательным форматом для летней подработки в городе оказался фриланс в области дизайна и программирования. Согласно опросу, подработать летом на фрилансе предпочли бы 58 респондентов. Среди других популярных форматов оказались работа в ритейле — 32 человека, летние лагеря или детские центры — 23, а также сфера обслуживания — 20 участников, приводятся в сообщении данные исследования.

Менее востребованными оказались уборка территории и ландшафтный дизайн (16 человек), репетиторство или помощь с домашними заданиями (15), сельскохозяйственные работы (11), помощь по дому (11) и работа водителем такси или курьером (10).

Мотивация у исполнителей различается. Некоторые хотят получить новый опыт и навыки (25 человек), реализоваться в хобби (22) или попробовать себя в другой сфере (13). Однако, большинство опрошенных рассматривают подработку как способ улучшить финансовое положение: 78 — для дополнительного заработка, 22 — чтобы накопить на крупные покупки.

Валентина Любашенко