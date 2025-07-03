«Пока в России гражданам нельзя разместиться в отеле без паспорта»

С 1 июля отели в России должны были начать заселение граждан РФ при предъявлении водительского удостоверения. Такую задачу еще год назад Владимир Путин поставил перед федеральным правительством. Однако эта мера так и не была введена: по-прежнему гостиницы могут принимать россиян только по обычному паспорту или военному билету, в соответствии с законом, принятым в декабре 2024 года. Расширение возможностей для приема и заселения гостей не только создаст дополнительные удобства, но и будет способствовать развитию внутреннего туризма, уверена директор ростовской «Студии путешествий» Алина Мушат.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Расширение списка документов, по которым россияне, путешествуя по стране, могут заселяться в отели или гостиницы, – это действительно очень важный и острый вопрос. Это подтверждает и пристальный интерес главы государства к этой проблеме, и законотворческая работа, которая уже проведена в стране. Например, в декабре 2024 года Государственная дума РФ приняла закон, позволяющий заселяться в гостиницы по военному билету.

Ранее, до принятия такой нормы, часто возникали конфликты, когда, например, любой участник спецоперации, имеющий на руках только военный билет, приезжая в отпуск, не мог заселиться в гостиницу. Бойцы «забили тревогу» по этому поводу. Законодатели к их голосу прислушались.



Тогда же, в декабре 2024-го, замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков говорил журналистам федеральных СМИ, что в 2025 году будут внесены изменения в правила предоставления гостиничных услуг, после чего в отели гости смогут заселяться и по водительским правам, и по загранпаспорту. Это было бы своевременное и правильное решение. По статистике, более 50% наших сограждан путешествуют по России на автомобиле. Если говорить о Ростовской области, то по федеральной трассе М-4 «Дон» едут много транзитных туристов из центральных и северных регионов России на Кубань и в Крым. Летом этот поток кратно увеличивается. Практически все «транзитники» на сутки-двое останавливаются в Ростове. Поэтому возможность заселения в отель по правам для таких туристов более чем актуальна. Ведь водительские удостоверения у автопутешественников всегда есть.

Кроме того, по нашим оценкам, расширение списка документов, по которым туристы могу вселяться в отели, позволит в среднем на 30% увеличить их загрузку. Особенно важно это в межсезонье, когда большинство представителей гостиничного бизнеса испытывают проблемы с загрузкой номерного фонда.



Кстати, внутри страны уже сейчас можно ехать поездом или совершать перелеты не только по внутреннему паспорту, но и заграничному. Так что, появление такой возможности при заселении в российские отели – вполне реально. Тем более, что Минэкономразвития РФ, со своей стороны, еще в 2024 году предложило разрешить заселение в отели по водительским правам и загранпаспорту, а также на основании предоставления таких документов в электронном виде с помощью портала “Госуслуги”. Предложение правильное: на портале хранится вся информация о том или ином гражданине.

Но пока в России гражданам нельзя разместиться в отеле без паспорта потому, что отель обязан зарегистрировать своих гостей по месту пребывания в соответствии с правилами, которые утверждены постановлением правительства № 713. Согласно им, есть лишь один документ, удостоверяющий личность, необходимый для регистрационного учета. И это – паспорт. Для детей – свидетельство о рождении.

Правда, уже сейчас в некоторых отелях России заселение возможно также при идентификации будущего постояльца с помощью единой биометрической системы. А это – еще один показатель позитивных изменений, связанных с расширением возможностей для заселения гостей.

Это не только создаст дополнительные удобства и позволит избежать конфликтов (если у человека вдруг не окажется паспорта, а будут только права), но и будет способствовать развитию внутреннего туризма. Потому что путешественники в поездках хотят тратить время не на бумажную волокиту, а на то, чтобы больше получать позитивных эмоций».