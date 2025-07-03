Водитель грузовика погиб в ДТП в Гулькевичском районе Кубани

Водитель грузового автомобиля DAF погиб при опрокидывании на федеральной трассе «Кавказ» в Гулькевичском районе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Кубани Фото: Госавтоинспекция Кубани

Как рассказал заместитель начальника Госавтоинспекции ОМВД России по Гулькевичскому району Сергей Собин, авария произошла около 16:30. Предварительно установлено, что большегруз двигался со стороны Новокубанска в направлении Кропоткина, когда водитель не выбрал безопасную скорость движения. Машина съехала на правую обочину и опрокинулась.

Личность погибшего устанавливается. По факту происшествия проводится проверка.

Лия Пацан