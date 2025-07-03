Эмин Агаларов объяснил перенос концерта в Светлогорске изменением делового графика

Российский и азербайджанский певец Эмин Агаларов (Emin) заявил РБК, что его концерт в Светлогорске был перенесен на год из-за «изменения делового графика». Выступление должно было состояться 6 июля в «Янтарь-холле» в Светлогорске Калининградской области. Но концерт перенесли на 5 июля 2026 года.

«Эта площадка — самая популярная в регионе, поэтому согласовать ближайшие даты не удалось. Мы приняли решение перенести мероприятие на следующий год. Я очень хочу приехать в Светлогорск — в 2026 году концерт обязательно состоится»,— сказал артист.

Комплекс «Янтарь-холл» ранее сообщал, что выступление перенесено по «независящим от театра эстрады причинам».

Полина Мотызлевская