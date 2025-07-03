Концерт Эмина Агаларова в Светлогорске перенесли на год

В Светлогорске Калининградской области на год перенесли концерт российского и азербайджанского певца Эмина Агаларова (Emin). Артист должен был выступить в городе 6 июля, концерт перенесли на 5 июля 2026 года, следует из информации на странице артиста «Вконтакте». С чем связана отмена концерта — неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмин Агаларов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Эмин Агаларов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Билеты будут действительны, при необходимости их можно сдать в местах приобретения. Приносим свои извинения за доставленные неудобства»,— говорится в сообщении.

«Янтарь-холл» — площадка, на которой должен был состояться концерт — сообщила, что выступление перенесено по «независящим от театра эстрады причинам».

Полина Мотызлевская