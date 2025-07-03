На Дону откроют спорткомплекс за 144 млн рублей

В х. Ильичевка Октябрьского района готовится к открытию новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«Ребята из местной школы и спортивных секций наконец-то смогут тренироваться не под дождем на открытом стадионе, а в теплом, оборудованном современном спортзале»,— написал глава региона.

По словам врио губернатора, возведение объекта началось в 2024 году. На строительство выделили 144 млн руб. из бюджета. В новом центре смогут заниматься жители хутора, проводить уроки физкультуры ученики школы № 43 и соревнования по различным видам спорта.

Здание включает универсальный спортивный зал, раздевалки с душевыми и санузлами, медицинский кабинет, гардероб. Комплекс оборудован для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Валентина Любашенко