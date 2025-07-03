В Ростовской области продлили запрет на посещение лесов до 23 июля

Минприроды Ростовской области продлило режим ограничения пребывания граждан в лесах до 23 июля. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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По информации ведомства, запрет касается также въезда транспортных средств на территорию лесных участков. Исключение составляют машины лесопожарных формирований, оперативных служб, пожарных частей, аварийно-спасательных формирований и патрульных групп муниципальных образований.

«Контроль пожарной опасности в лесах ведется на всей площади гослесфонда региона — более 360 тысяч гектаров. В ведомстве напоминают, что в 90% случаев виновником ландшафтных и лесных пожаров становится человек»,— приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.

Валентина Любашенко