В Севастополе простились с гвардии рядовым, погибшим в зоне проведения СВО

В Севастополе состоялись похороны гвардии рядового Александра Константиновича Кара-Иванова, который погиб при исполнении боевого задания на Сумском направлении в ходе специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Александр Кара-Иванов родился и вырос в Севастополе. После окончания школы №16 несколько лет работал водителем на одном из предприятий города. В дальнейшем, проявляя патриотизм к России и городу, заключил контракт с Министерством обороны РФ и прошел подготовку в подразделении морской пехоты.

Власти и жители города выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Анна Гречко