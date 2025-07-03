Около 60 улиц Краснодара временно останутся без электроэнергии

Завтра, 4 июля, в Краснодаре без света временно останутся более 60 улиц. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

С 09:00 до 17:00 запланировано отключение на улицах: Уральская, Дежнева, Просторная, Новороссийская, Демуса, 1-я линия Поймы реки Кубань, Павлова, Адыгейская набережная, Ковтюха, Ким, Вишняковой, Черноморский 1й проезд, Черноморская, Черноморский 2-й проезд, Свободная, Старокубанская, Стасова 2-й проезд, Механическая, Юннатов, Гражданская, Клиническая, Константиновский переулок, Адыгейский 1-й переулок, Воронежский бугор, 2-я линия Поймы реки Кубань, Фурманова, 5-я линия Поймы реки Кубань, 4-я линия Поймы реки Кубань, 3-я линия Поймы реки Кубань, Петровский переулок, Шевченко, Майкопская, Маяковского, Керченская, Таманская, Адыгейский 2-й переулок, Воронежская, Титаровская, Ключевая.

С 09:00 до 15:00 света не будет на улицах: Индустриальный проезд, Затонная, Оранжерейная, Кошевого, Алма-атинская, Ставропольская, Войсковая, Мачуги, 1-я Гвардейская, 40 лет Победы, Достоевского, Достоевского 4-й проезд, Некрасова, 1-го Мая, Почтовое отделение, Механическая, Юннатов, Гражданская, Колхозная. Также без электроэнергии с 09:00 до 15:30 останутся: Ставропольская, Кавказская, Павлова, Фурманова, Беговая.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию можно узнать в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина