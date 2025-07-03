Джаз, метал и эротический триллер

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье краснодарцы и гости города смогут посетить джазовый концерт и театральную премьеру. А еще можно запланировать походы в кино, посетить шоу стендап-комиков и поболеть на футбольном матче.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Где послушать музыку

4 июля в 19:00 на сцене Краснодарского музыкального театра состоится финальный концерт джазового сезона. Вместе с биг-бендом Георгия Гараняна в программе «Летний джаз» примет участие талантливая джазовая певица Варвара Убель.

Стоимость билетов — от 500 руб. (6+)

4 июля в 20:30 на сцене Sgt. Pepper’s Bar для поклонников настоящего блюза и живой музыки даст концерт группа Blues Factor.

Вход — 700 руб. (18+)

5 июля в 21:00 в Sgt. Pepper’s Bar прогремит трибьют-шоу, посвященное знаменитой nu-метал группе Korn. Со сцены прозвучат Twisted Transistor, Freak on a Leash и другие бескомпромиссные хиты легенды американского тяжмета.

Стоимость билета — от 600 руб. (18+)

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Какие спектакли посетить

4 июля в 18:30, а также 5 и 6 июля в 18:00 на сцене Молодежного театра состоится премьера спектакля «Идиот» по одноименному произведению Федора Достоевского. Режиссер – Александр Гостюхин.

Стоимость билета — 2 тыс. руб. (12+)

4 июля в 19:30 в театре Veritas пройдет премьерный показ спектакля «Игроки» по одноименной комедийной пьесе Николая Гоголя. Режиссер – Катерина Симонова.

Стоимость билетов — от 900 руб. (12+)

5 июля в 18:00 на сцене Veritas покажут спектакль «Варшавская мелодия», о любви польской девушки и молодого студента, которые познакомились в 1946 году на концерте в Москве.

Стоимость билетов — от 950 руб. (12+)

6 июля в 14:00 в театре Veritas состоится спектакль «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Как указано в аннотации, это произведение напоминает жизнь современных подростков.

Стоимость билетов — от 650 руб. (6+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Формула Кино Oz», «Каро 8 Галерея», «Городское кино», «Монитор СБС», «Монитор Красная площадь», «Монитор Сити De Luxe», «Киносет Любимово», а также в киноконцертном зале «Болгария» идут показы комедии с Дакотой Джонсон «Материалистка». Сюжет: профессиональный брачный агент Люси убеждена, будто знает о любви все. Мастерски соединяя сердца, сама она остается убежденной холостячкой. Но тут за ней начинает ухаживать обаятельный миллионер Гарри, а на горизонте появляется бывший бойфренд Джон. Люси понимает, что настоящие чувства не просчитать никакими формулами.

Стоимость билетов — от 600 руб. (18+)

Еще одна киноновинка — эротический триллер «Горячая штучка», с Алисией Сильверстоун и Карлом Глусманом. Успешная деловая леди попадает в смертельную игру, когда ее отвергнутый молодой любовник переступает черту, превращая влечение в опасную одержимость.

Стоимость билетов — от 470 руб. (18+)

4, 5, 6 июля в Кубанькино пройдут показы казахстанской спортивной драмы «Арлан. Решающий раунд» с Никитой Кологривым в главной роли. Сюжет: Воспитанник школы бокса олимпийского резерва Арлан мечтает попасть на Олимпиаду, но вынужден подрабатывать, чтобы помочь матери и младшему брату, страдающему от редкого заболевания. В магазине он встречает Алину, которая учится в консерватории по классу фортепиано, но мечтает петь. Эта встреча вселяет в девушку уверенность выбрать собственный путь. Арлану же предстоит пройти суровые испытания в мире кулачных боев.

Стоимость билетов — 300 руб. (16+)

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Куда сходить еще

4 июля в 20:00 в баре StandUp Ringo пройдет шоу Please, Stand-up, где опытные комики расскажут свои лучшие шутки и зарядят позитивом перед выходными.

Входной билет — 500 руб. (16+)

4 июля в 22:00 на той же площадке состоится импровизационное шоу, полностью построенное на общении с залом. Три опытных комика будут шутить на темы, которые им предложат сами зрители.

Входной билет — 400 руб. (16+)

5 июля в 18:00 на стадионе академии ФК «Краснодар» сыграют команды ФК «Ростов» (г. Ростов-на-Дону) и ФК «Краснодар».

Стоимость билета — от 300 руб. (0+)

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