Росимущество взялось за свое

Садоводы краснодарского СНТ «Рассвет», где в начале 90-х годов выдавались участки сотрудникам института животноводства, проиграв дело о признании своих прав на землю, продолжат борьбу в апелляции. Они намерены доказать, что участки были переданы им из федеральной собственности законно. Росимущество, вошедшее дело в качестве третьего лица, заявило, что земля для СНТ была выделена незаконно. Ситуацией заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин после жалобы краснодарцев. Но региональное следственное ведомство пока не усмотрело признаков нарушения закона в действиях чиновников.

Фото: предоставлено членами СНТ «Рассвет»

Как стало известно «Ъ-Кубань», Краснодарский краевой суд 7 июля рассмотрит жалобу 20 членов СНТ «Рассвет», сотрудников Краснодарского научного центр по зоотехнии и ветеринарии, на решение Советского суда Краснодара, отказавшего им в признании прав собственности на их участки, которые они возделывают с 2000 года.

Речь идет об участках общей площадью 13 га. СНТ находится в краснодарском поселке Зеленопольский, за Восточным обходом. По данным истцов, рыночная стоимость их земельных участков в этом районе составляет порядка 2 млн руб. за каждый надел.

Изначально земельный массив находился в пользовании у НПО «Прогресс» (прежнее наименование Северо-Кавказского научно-исследовательского института животноводства), организация была подведомственна Россельхозакадемии, которая дала согласие на предоставление территории садоводческому товариществу. Однако почти за 20 лет СНТ так и не оформило на нее прав собственности. Лишь после 2016 года садоводы начали заниматься оформлением своих прав.

В 2018 и в 2020 годах двум группам садоводов по искам к СНТ, удалось доказать в суде, что спорный массив был отчужден из федеральной собственности правомерно, они же добросовестно владели участками с 2000 года и платили за них налоги. Положительные судебные решения вступили в силу, и некоторым членам СНТ удалось зарегистрировать права на землю.

Однако несколько лет спустя Росимущество заявило, что не было привлечено в дело как представитель РФ по вопросам распоряжения федеральным имуществом и подало апелляционную жалобу с требованием отказать садоводам в признании их прав.

Согласно позиции ведомства, как федеральная собственность, находящаяся в пользовании у федерального учреждения, земля могла быть передана только уполномоченным федеральным органом власти. Росимущество свое согласие на передачу садоводческому товариществу данного массива не давало. В итоге ведомство добилось восстановления сроков на обжалование решений о признании прав собственности участников СНТ на землю и в дальнейшем его судебных актов.

В минувшем году садоводы пожаловались на эту ситуацию главе СКР Александру Бастрыкину. Они считают, что Росимущество представило суду заведомо ложные доводы и незаконно отняло у них участки. Руководитель следственного ведомства взял ситуацию на контроль, но краснодарские следователи отказали в возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, не усмотрев в действиях чиновников ничего криминального.

Всего в суд за признанием своих прав на землю обратились около полусотни человек. Примерно половина из них уже проиграла суды в трех инстанциях, другие продолжают борьбу в апелляции.

«Мы настаиваем на том, что Росимущество, обжалуя принятые в нашу пользу решения, действовало с целью лишить нас прав собственности на земельные участки, выданные ученым еще в 2000 году, на основании абсолютно ложных доводов, о чем свидетельствуют проведенная проверка прокуратуры Карасунского округа и другие документы. В частности, мы полагаем, что Росимущество не имело права вступать в этот процесс со ссылкой на защиту федеральной собственности, потому что эта земля федеральной давно уже не являлась. В краевом суде мы будем доказывать, что Советский суд, несмотря на наличие неоспоримых доказательств, лишил нас права собственности на землю, которую мы использовали 25 лет», — заявил «Ъ-Кубань» один из истцов Станислав Кравченко.

Михаил Волкодав