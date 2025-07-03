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В СК поставили на контроль проверку нарушения жилищных прав семьи из Ростова-на-Дону

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки жалобы многодетной матери из Ростова-на-Дону на нарушение жилищных прав при расселении аварийного дома, признанного памятником истории и культуры. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что ростовчанка обратилась с проблемой в комментариях аккаунта информационного центра ведомства. По ее словам, многоквартирный дом на улице Шаумяна 1907 года постройки в 2014 году получил статус объекта культурного наследия. С 2016 по 2019 годы в строении восстановили кровлю и инженерные сети. Однако запланированный капитальный ремонт фасада отменили, что через несколько лет привело к обрушению кладки стены. Пять лет назад дом признали аварийным и жильцов переселили.

Заявительнице предложили компенсационную выплату, размер которой не позволяет купить равнозначное жилье. Заявительница считает, что ухудшение технического состояния исторического здания допустили умышленно. Многочисленные обращения результатов не принесли.

Константин Соловьев

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