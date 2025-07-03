В Адыгее ФРП докапитализируют на 810 млн рублей до 2030 года

В Адыгее планируют увеличить капитал Фонда развития промышленности (ФРП) на 810,6 млн руб. до 2030 года, из которых 520,2 млн руб. направят в 2025 году. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

Средства предоставят промышленным предприятиям региона в форме льготных займов для реализации программ по развитию производства и приобретению оборудования, что важно для модернизации предприятий в современных экономических условиях.

Господин Кумпилов отметил, что докапитализация ФРП станет частью индивидуальной программы социально-экономического развития региона. Ожидается, что меры обеспечат дополнительное привлечение инвестиций в основной капитал, рост налоговых и неналоговых поступлений, а также создание новых рабочих мест.

Анна Гречко