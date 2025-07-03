Фестиваль света, экскурсия по центру и танцы на концерте

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости города смогут посетить в столице Дона фестиваль световых инсталляций, побывать на концерте МакSим или прогуляться с экскурсией по старым кварталам. А еще есть возможность сходить на кинопремьеры и в театры, послушать разножанровую музыку. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

4 июля в 18:00 в Музыкальном театре состоится концерт «На бис». В программе самые яркие номера постановок уходящего сезона – опера, балет, оперетта и мюзикл.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (16+)

4 июля в 19:30 в пространстве Roof Live выступит певица МакSим. В программе — известные и новые композиции. Организаторы обещают зрителям приятную атмосферу возможность «активно двигаться» на просторном танцполе.

Стоимость билетов — от 4700 руб. (16+)

5 июля в 18:00 в Ростовской филармонии пройдет концерт «Это супер-диско-2». Ростовский академический симфонический оркестр и шоу-группа «Амазонки» исполнят популярную музыку 80-х, 90-х и нулевых годов.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (6+)

5 июля в 19:00 на площадке «Мед» — хип-хоп концерт Акима Апачева. По словам организаторов, это выступление для всех поклонников русского рэпа.

Стоимость билетов — 2000 руб. (18+)

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Какие спектакли посетить

4 июля в 18:30 в драмтеатре им. Максима Горького — комедия «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Спектакль начинается неожиданно для классической пьесы — почти без декораций. Однако ближе к финалу все больше раскрывается сценография.

Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

5 июля в 18:30 на сцене театра драмы им. Максима Горького — спектакль «Примадонны». Обаятельная старушка разыскивает двух потерявшихся в детстве племянниц для того, чтобы оставить им в наследство миллионы. Об этом узнают двое безработных и выдают себя за родственниц миллионерши.

Стоимость билетов — от 600 руб. (16+)

5 июля в 19:00 в театре «Человек в кубе» — моноспектакль «Мой блистательный развод». Это — ироничная исповедь одинокой женщины.

Стоимость билетов — от 1600 руб. (16+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» идут показы комедии «Маленький шеф». Сюжет: мальчик решает спасти находящуюся на грани развода семью покупкой старого фуд-трака.

Стоимость билетов — от 300 руб. (6+)

Еще одна премьера — комедия «Не одна дома 2». Маша отправляется с папой в летнее путешествие в автодоме. Они останавливаются в кемпинге. Маша знакомится с девочкой… Машей, которая не хочет ехать в лагерь. Девочки меняются местами.

Стоимость билетов — от 490 руб. (12+)

Для маленьких зрителей — мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 2». Веселое и яркое продолжение рассказа об Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче в рамках отечественной анимационной франшизы.

Стоимость билетов — от 350 руб. (0+).

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Чем еще можно заняться

4, 5 и 6 июля в 12:00 состоится пешеходная экскурсия «Тайны крепостного квартала». Старт — от памятника Императрице Елизавете Петровне в Покровском сквере. Опытный гид за два часа проведет по наиболее интересным местам исторической части Ростова и покажет, где учились дети местных купцов, какие артефакты остались со времен фашисткой оккупации, чем на Дону занимались англичане и др.

Стоимость билета — 2100 руб. (6+)

4,5 и 6 июля в 19:00 в парке культуры и отдыха им. Октябрьской революции пройдет «Фестиваль волшебных огней». Это выставка световых инсталляций, созданная по мотивам русских и мировых сказок. 24 экспозиции, состоящие из более чем 230 арт-объектов.

Стоимость входа — 300 руб. (0+)

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