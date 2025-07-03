Ростовский парк Дружба получит новый проект после судебного разбирательства

Арбитражный суд отклонил иск строительной компании «Автомагистраль СК» о восстановлении контракта на благоустройство ростовского п. Дружба. Администрация парка расторгла договор из-за нарушения сроков выполнения работ. Информация опубликована на портале ГАС РФ «Правосудие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, за два с половиной года подрядчик выполнил только 35% от объема работ к моменту планируемой сдачи объекта. Представители «Автомагистрали СК» объяснили задержку ошибками в проектной документации, разработанной компанией «СтройПластДон». По их словам, реальный уровень грунтовых вод оказался выше указанного в проекте, а береговая линия не соответствовала описанию в сметной документации.

Суд принял сторону администрации парка. Главным аргументом стало нарушение подрядчиком свода правил «Организация строительства» СНиП 12-01-2004, утвержденного Минстроем России. В судебном решении отмечается, что проектная и сметная документация получила положительные заключения от ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов». Наличие разрешительных документов подтверждает отсутствие нарушений градостроительных и строительных норм в техническом плане.

Параллельно прокуратура добилась взыскания с подрядчика почти всей суммы полученного аванса — 222,6 млн руб. Исключение составили 2,3 млн руб., потраченные на строительные работы. Компания подала апелляцию на это решение, которое пока не рассмотрено.

На фоне судебных разбирательств власти изменили планы относительно парка. В мае врио губернатора Юрий Слюсарь поручил главе Ростова Александру Скрябину обеспечить разработку новой проектно-сметной документации до конца года. Работы по реконструкции парка продлятся не менее двух лет.

Валентина Любашенко