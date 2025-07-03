Форвард «Сочи» Писарский отстранен от футбола на четыре года

Российский футбольный союз (РФС) на четыре года (три из которых — условно), дисквалифицировал нападающего «Сочи» Владимира Писарского, заявил спортивный юрист Антон Смирнов, который представляет его интересы. Игрок подозревается в ставках на матч со своим участием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Писарский

Фото: ФК «Сочи» Владимир Писарский

Фото: ФК «Сочи»

Ранее РФС начал расследование в отношении Писарского. Сообщается, что через третье лицо он мог сделать ставку на первый стыковый матч между «Сочи» и «Нижним Новгородом» за право сыграть в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). В конце первого тайма Писарский получил красную карточку за фол в центре поля. Матч завершился победой «Нижнего Новгорода» со счетом 2:1.

Юрист Смирнов заявил, что вина Писарского в манипулировании результатом матча не доказана. Ранее он потребовал проведения проверки в отношении сотрудников Департамента защиты игры РФС. По его мнению, на них могло быть оказано давление при проведении служебного расследования. Футболист Писарский подал заявление в правоохранительные органы на сотрудников РФС и руководство букмекерской компании «Бетсити». Он просит провести проверку по изложенным им в заявлении о преступлении фактам на предмет наличия в их действиях признаков преступления в соответствии ст. 272.1 УК РФ (Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные).

По результатам двух стыковых матчей «Сочи» вернулся из Первой лиги в РПЛ. «Нижний Новгород» также проведет следующий сезон в высшем дивизионе, так как занял место приостановивших деятельность подмосковных «Химок».

Подробнее — в материале «Ъ» «Сочинские ставки зашли в РФС».

Таисия Орлова