РФС дисквалифицировал нападающего «Сочи» Владимира Писарского на четыре года
Российский футбольный союз дисквалифицировал нападающего «Сочи» Владимира Писарского на четыре года, три из которых условно. Об этом сообщил юрист игрока Антон Смирнов в своем Telegram-канале.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
По данным следствия, Владимир Писарский якобы через знакомого сделал ставку на первый стыковой матч за право выступать в Российской премьер-лиге, в котором 28 мая «Сочи» принимал «Нижний Новгород» (1:2). Футболист в первом тайме получил прямую красную карточку за фол в центре поля.
«По обвинениям Департамента защиты игры РФС и Митрофанова в манипулировании Писарским результатом матча "Сочи" — "Пари НН" отказано, вина не доказана»,— заявил юрист.
Владимир Писарский также получил испытательный срок два года.